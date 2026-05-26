El Tibidabo de Barcelona inaugurarà el restaurant panoràmic de Rafa Zafra el 5 de juny

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
El Tibidabo de Barcelona inaugurarà el divendres 5 de juny el nou restaurant del xef Rafa Zafra, a l'històric edifici de la Masia, que s'ha rehabilitat per oferir als comensals vistes panoràmiques de la ciutat.
El restaurant, que es convertirà en el més alt de tot Barcelona, té capacitat per a 300 persones i s'estructura en tres espais: un menjador central, una sala mirador i una terrassa, explica BSM en un comunicat aquest dimarts.
Zafra ha assegurat que Masia Tibidabo permetrà a les persones que visitin el parc "quedar-s'hi una estona més: asseure's, compartir i celebrar a taula, amb cuina catalana de temporada pensada per a petits i grans, amb Barcelona als seus peus".