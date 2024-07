El Tibidabo de Barcelona inaugura Merlí, una atracció de caiguda lliure de 52 metres

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El parc d'atraccions Tibidabo de Barcelona ha inaugurat aquest dissabte Merlí, una nova atracció de caiguda lliure de 52 metres que està inspirada en una vareta màgica i eleva els visitants a 500 metres sobre el nivell del mar.

Un grup de 24 socis del TibiClub ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i altres representants municipals en el primer viatge de l'atracció, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Durant la pujada, l'atracció s'atura i gira per mostrar als visitants una visió de 360 graus de Barcelona a 500 metres sobre el nivell del mar, abans de procedir a la caiguda lliure.

Merlí és la principal novetat del parc per a la temporada 2024, en la qual espera superar els 700.000 visitants i les 22.500 famílies sòcies del TibiClub.

Collboni ha remarcat la voluntat que el parc, amb 125 anys d'història, "tingui novetats constantment", ja que el Tibidabo va iniciar la temporada del 2023 amb l'obertura d'Espai 666.

Entre les propostes educatives i pels més petits hi ha el nou espai CreaTibi by Lego Education, un projecte en col·laboració amb Abacus Educació i que promou les vocacions científiques entre els més petits.

El parc també introdueix novetats per a la campanya d'estiu com l'estrena de nous espectacles com el 'Marionetes amb Samfaina' al Marionetarium o la projecció de noves pel·lícules en 4D al cinema Dididado, i durant el mes d'agost tornarà el Laser Show.