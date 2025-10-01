El Tibidabo de Barcelona estrenarà nous espectacles per Halloween

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona ha engegat la programació de Halloween en què estrenarà propostes protagonitzades pels "personatges més terrorífics com zombis, el personal de l'Hotel 666 i les mascotes del Tibidabo".
En un comunicat aquest dimecres, Barcelona Serveis Municipals (BSM) ha informat que fins al 2 de novembre oferiran 'L'últim ball', un espectacle de "zombis terrorífic en què el ball, la música i la por són protagonistes".
Aquest cap de setmana 1.500 persones van assistir a l'estrena del nou espectacle i l'atracció Beyond, l'espai de realitat virtual immersiva del parc, també s'ha vestit de Halloween a través de l'experiència 'Traumatika'.