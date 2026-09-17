El Tibidabo de Barcelona celebrarà els seus 125 anys amb una festa oberta al públic el 4 d'octubre

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El parc d'atraccions Tibidabo de Barcelona celebrarà el seu 125è aniversari el diumenge 4 d'octubre amb una gran festa oberta al públic, amb música, animació i sorpreses a partir de les 10 hores.
La celebració es durà a terme a l'àrea panoràmica del parc, precedida per una caminada popular des dels jardinets de Gràcia fins a l'estació del Funicular del Tibidabo, des d'on es podrà pujar al parc de franc, indica BSM en un comunicat.
Les dues activitats, que no interferiran en l'horari habitual del parc, estan obertes al públic, si bé les places són limitades, per la qual cosa cal inscriure's a la pàgina oficial del parc a través d'un formulari, ja disponible.