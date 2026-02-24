El Tibidabo de Barcelona celebra 125 anys amb una nova instal·lació a l'Àrea Panoràmica

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El parc d'atraccions Tibidabo de Barcelona reobrirà les portes aquest dissabte i estrenarà un programa d'activitats pel 125è aniversari, i també una obra de l'estudi MIAS Arquitectes, liderat per Josep Miàs, al mirador de l'Àrea Panoràmica amb les lletres 'Barcelona'.
La instal·lació consisteix en 9 lletres construïdes en acer, amb il·luminació pròpia i bancs per afavorir que els visitants hi interactuïn, i té com a objectiu revitalitzar el mirador del parc, ha explicat aquest dimarts BSM en un comunicat.
Aquest dissabte també s'estrenarà 'Colors, la pel·lícula dels Mascotes', en la qual les mascotes del parc --Ti, Bi, Da i Bo-- intentaran recuperar els colors de la ciutat, i que es podrà veure tots els dies d'obertura al Dididado.
El pròxim 4 d'octubre se celebrarà l'acte central de commemoració dels 125 anys del Tibidabo, que s'iniciarà amb una caminada popular des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Doctor Andreu per agafar la Cuca de Llum i arribar al parc, on es viurà una jornada festiva amb nombroses activitats i sorpreses.
Al juny obrirà les portes la nova proposta gastronòmica del xef Rafa Zafra a l'edifici de la Masia, a la plaça del Tibidabo, amb un edifici renovat que comptarà amb una sala mirador on gaudir d'unes "vistes immillorables" de la ciutat.