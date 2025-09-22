El Tibidabo de Barcelona acull aquesta setmana el congrés IAAPA Expo Europe de parcs d'atraccions

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El parc Tibidabo de Barcelona acollirà de dimarts a divendres el IAAPA Expo Europe 2025, el congrés de referència dels professionals dels parcs d'atraccions europeus, del qual serà amfitrió per tercera vegada.
Aquest dimarts se celebrarà el sopar inaugural del congrés, al qual assistiran professionals de més de 100 països, i dimecres presentarà una conferència sobre el projecte educatiu Fisidabo, explica BSM en un comunicat aquest dilluns.
La conferència serà presentada pel cap d'operacions del parc, Odin Abkarovits, i pel professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Luis Carlos Pardo, que explicaran els objectius del projecte, dedicat a fomentar les vocacions científiques a través de l'entreteniment.