El Terrat Viu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona reobre després de prop de dos anys d'obres

BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -

El Terrat Viu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona reobre després de prop de dos anys de reformes amb nous espais: el projecte d'investigació Mesocosmos, que avalua els efectes del canvi climàtic en la vegetació i un jardí dedicat a mostrar la flora mediterrània mundial.

Els nous espais completen el terrat, de 7.100 m2, que també té un prat mediterrani, cinc basses d'aigua dolça i un hotel d'abelles i insectes pol·linitzadors, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest dissabte en un comunicat.

El projecte Mesocosmos, guanyador de les subvencions per a la investigació i la innovació de l'Ajuntament i la Fundació La Caixa, consisteix en unes cúpules hexagonals a l'aire lliure que eleven la temperatura interior dos graus per estudiar com afectarà l'escalfament global als ecosistemes vegetals i al sòl.

El director del Museu de Ciències Naturals, Carles Lalueza, ha destacat que el projecte permet determinar quin tipus de sòl resistirà millor a l'escalfament global i s'adaptarà millor a la temperatura que creuen que tindrà la ciutat en deu anys.

El nou jardí reprodueix paisatges del Jardí Botànic de Barcelona amb espècies vegetals de les cinc zones del món amb clima mediterrani, que representa el 20% de la biodiversitat mundial coneguda amb espècies endèmiques i amenaçades: la conca mediterrània, Califòrnia, Sud-àfrica, Austràlia i Xile.