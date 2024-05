Tensió entre manifestants i policies durant la protesta contra la desfilada de Vuitton a Barcelona

Els manifestants tallen el tràfic de Travessera de Dalt des del carrer Larrard



BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

La protesta contra la desfilada de Louis Vuitton que se celebra aquest dijous en el Park Güell de Barcelona ha provocat tensió i enfrontaments entre alguns manifestants i agents de Mossos d'Esquadra.

Sobre les 19.45, en la confluència del carrer Escorial amb Travessera de Dalt --on han tallat el tràfic i han llançat objectes al cordó policial--, alguns agents dels mossos d'Esquadra han donat cops de porra a alguns manifestants, i hi ha hagut manifestants que han escampat farina per sobre d'un cotxe i han simulat una desfilada.

La protesta ha començat a les 19 a la rambla Mercedes, una hora abans de la desfilada, celebrat en el marc de la Copa Amèrica de Vela.

MÉS DE 100 MANIFESTANTS

Més de 100 manifestants s'han concentrat al principi de la mobilització amb el lema 'Els barris no som una passarel·la per a la seva desfilada', corejant 'La ciutat no és un parc temàtic', fent sonar cassoles i xiulets, i han impedit el pas d'alguns vehicles entre la rambla Mercedes i el carrer Larrard.

A les 19.30 s'han desplaçat pel carrer Larrard cap a Travessera de Dalt, on han tallat el tràfic, que s'ha restablert sobre les 20.35.

Sobre les 20.50, han arribat al carrer Ana Maria Matute Ausejo, prop d'un dels accessos al parc, tancat al públic aquest dimecres i dijous.