El temporal del mar a Barcelona ciutat obliga a activar l'alerta del pla d'emergència

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dijous el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta "davant de les previsions meteorològiques i l'increment de l'altura de les ones".
Aquesta fase s'activa quan hi ha avís de mal estat del mar, quan hi ha alta probabilitat d'ones superiors a 2,5 metres i quan el litoral en pateix els efectes, fet pel qual és "un perill per a les persones o per destrosses en el mobiliari", informa en un comunicat.
La Guàrdia Urbana s'ha desplegat en el litoral, tanca el pas als espigons i les zones on trenquen les ones, recomana no anar a les platges, i recorda la prohibició d'anar als espigons de la platja i d'entrar a l'aigua mentre hi ha bandera vermella, hissada a totes les platges.