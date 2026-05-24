Tellado (PP) afirma que Zapatero era la "reina mare de totes les corrupcions" del Govern central

BARCELONA 24 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha afirmat que l'ex-president del Govern José Luís Rodríguez Zapatero era la "reina mare de totes les corrupcions del Govern", en referència a la imputació de Zapatero en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, uns fets que, segons Tellado, posen sota sospita a tot el Consell de Ministres per haver avalat l'operació.
Ho ha dit en el seu discurs de clausura de la Junta Directiva del PP de Catalunya junt amb el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, en la qual ha dit que el congrés del PP de Catalunya convocat pel 27 de juny serà primordial per "seguir creixent", i ha animat a Fernández a presentar-se a la reelecció per liderar un equip que, diu, ha de ser més jove, cohesionat, obert i treballador.
Respecte a Zapatero ha assegurat que és el "major escàndol" que ha viscut la política espanyola, i ha apuntat que això no hagués passat sense les decisions preses pel Govern liderat pel president, Pedro Sánchez.