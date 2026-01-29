El telefèric i el funicular de Montjuïc de Barcelona tanquen al febrer per la revisió anual

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 (EUROPA PRESS)
El telefèric i el funicular de Montjuïc de Barcelona tancaran del pròxim dilluns 2 de febrer fins al diumenge 1 de març per dur a terme les tasques anuals obligatòries de revisió de tots els elements de les instal·lacions.
Segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicat aquest dijous, s'habilitarà un servei especial de bus des del Paral·lel fins a l'estació de Montjuïc que funcionarà amb el mateix horari del funicular, feiners de 7.30 a 20 i dissabtes, diumenges i festius de 9 a 20 hores.
En el cas del telefèric, TMB ha recomanat utilitzar la línia 150 del bus, que va de la plaça Espanya fins al castell de Montjuïc i que funciona cada dia de 7 a 21 hores, com a alternativa.