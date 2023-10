Tècnics de l'Ajuntament de Gaza s'acomiaden dels seus homòlegs de Barcelona: "Ha estat un plaer"

BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Cooperació Internacional i tècnics de l'Ajuntament de Gaza s'han acomiadat dels seus homòlegs de l'Ajuntament de Barcelona a través d'un missatge per telèfon: "Moltes gràcies. Ha estat un plaer treballar amb vosaltres durant els últims anys juntament amb els vostres companys. Que Déu ens descansi en pau".

"No sé si podrem mantenir-nos en contacte els pròxims dies, així que si us plau, digueu de nosaltres a les generacions pròximes, si ja no existim, que bonic i encantador era el poble de Palestina i com estava afiliat a la seva terra i a la seva causa", resa el missatge segons ha avançat Betevé i han explicat a Europa Press fonts municipals.

Els dos ajuntaments han treballat durant anys en el marc de les relacions internacionals que manté Barcelona per a l'acord triangular entre Gaza, Barcelona i Tel-Aviv (Israel), han explicat les mateixes fonts.