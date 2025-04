El Teatre Capitol de Barcelona reobrirà la tardor del 2027 sota titularitat municipal

L'edifici també acollirà la nova seu central del Consorci de Biblioteques

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dilluns que el govern municipal ha arribat a un acord amb la propietat del Teatre Capitol per reobrir-lo la tardor del 2027 sota titularitat municipal.

En una roda de premsa amb el tinent d'alcalde de Seguretat i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, i el regidor de Cultura, Xavier Marcé, l'alcalde ha emmarcat aquest acord en l'objectiu d'"intensificar l'aposta" del govern municipal per la Rambla com a eix cultural de la ciutat.

D'aquesta manera, ha celebrat que Barcelona recuperi un espai teatral que "enriqueix la seva proposta i oferta cultural" en un context de ressorgiment de l'escena, en les seves paraules.

"El sector ens deia que si s'obrissin nous teatres s'omplirien també. Doncs nosaltres els diem que en prenem nota", ha afirmat Collboni, que espera que el Capitol s'uneixi a les xifres milionàries d'espectadors després del seu tancament el març del 2020.

L'Ajuntament posarà a concurs la gestió del teatre d'aquí a uns 7 o 8 mesos, seguint el model de gestió utilitzat en altres equipaments culturals després de la seva adquisició municipal com el teatre El Molino o la sala Paral·lel 62.

ACORD

Sobre l'acord signat per a l'adquisició del teatre per part del consistori, Collboni ha explicat que s'ha aconseguit a través d'un intercanvi amb la propietat, que rebrà l'antic edifici de Telefónica situat al número 2 del carrer Fontanella.

El moviment ha estat vehiculat per una modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que canviarà les qualificacions urbanístiques de tots dos edificis: el del Capitol passarà a equipament públic, mentre que el de Fontanella passarà a usos comercials i d'oficines.

L'alcalde ha assegurat que l'intercanvi suposa una plusvàlua per a l'Ajuntament atesa la localització dels edificis, i a més comporta que un "privat financi l'obertura del nou teatre", i també que s'impulsi l'activitat econòmica de Ciutat Vella.

"Amb l'acord guanya la Rambla i guanya Barcelona", ha sostingut Collboni, que ha afirmat que la naturalesa del moviment fa que el consistori no s'hagi de gastar gaires diners.

REFORMA

Un cop a les seves mans, el consistori farà les obres d'adequació per procedir a la reobertura del teatre, que preveu enllestir la tardor del 2027, i després de les quals disposarà de dues sales: una de 402 butaques i una altra de 198.

Un altre dels fets destacats de la reforma és que la part superior de l'edifici, que fins ara acollia oficines, passarà a ser la nova seu central del Consorci de Biblioteques, actualment repartida en dos locals de la Rambla que suposaven 200.000 euros anuals al consistori i que passarà a estalviar-se.

Per Collboni, aquest nou pol cultural contribuirà a mantenir el "pols cultural" de la Rambla, a més, optimitzant la seu de les biblioteques barcelonines, fins ara disseminada per la ciutat.

L'edifici també contempla la construcció d'un magatzem central de distribució i logística d'uns 900 metres quadrats que es dedicarà al procés i enviament de documentals i altres materials a les biblioteques de la xarxa.

CENTENARI

La reobertura del Capitol, que va tancar definitivament el març del 2020 després de clausurar-se un any abans per la inundació de l'Hotel Continental, coincidirà amb el seu centenari: la sala va obrir el 1926 com a cinema i el 1997 va ser reconvertida en teatre, per la qual cosa el 2027 celebrarà el seu 101è aniversari.

Durant la seva trajectòria, va acollir un total de 379 espectacles, amb més de 14.000 funcions i una assistència acumulada de més de 2,7 milions d'espectadors.