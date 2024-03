La taxa d'ocupació femenina assoleix "màxims històrics" a Barcelona

La bretxa salarial de gènere a la capital barcelonina se situa en el 17%



La taxa d'ocupació femenina va aconseguir un "màxim històric" a Barcelona durant el quart trimestre del 2023, amb les taxes femenines d'activitat (83,1%) i d'ocupació (77,9%) més altes en els últims 20 anys.

Aquestes xifres també són superiors a les de Catalunya, Espanya i la Unió Europea, segons l'estudi "Les dones al mercat de treball", difós aquest dissabte per l'Ajuntament de Barcelona amb motiu del 8-M.

En concret, la participació de la dona al mercat laboral a Barcelona se situa més de 10 punts per sobre dels valors de la UE, segons l'anàlisi.

La taxa d'activitat (85%) i la d'ocupació (79,8%) a la ciutat també ha registrat les millors dades des del 2002.

També l'afiliació femenina a la Seguretat Social és de més de 610.000 dones, per la qual cosa supera la masculina i representa el 51% dels llocs de treball.

No obstant això, el mateix estudi apunta que la presència de les dones "continua sent molt desigual" en funció dels sectors, oscil·lant entre el 18,6% en la construcció i el 83,2% en les tasques de la llar, mentre que la taxa d'atur femení es manté en nivells similars als del 2008 (6,3%), tot i que està per sobre del masculí (5,9%).

BRETXA SALARIAL

La bretxa salarial de gènere a la capital barcelonina se situa en el 17,1%, ja que el sou mitjà de les dones el 2022 va ser de 30.693 euros/any, en contraposició als 37.006 euros/any dels homes.

La bretxa salarial més elevada correspon al grup de llicenciats, enginyers i alta direcció (23%).

Dins del col·lectiu de "persones treballadores pobres" predominen les dones: l'any 2022 el percentatge de dones que cobraven sous de 1.000 euros o inferiors va ser del 30,1% respecte del 25,9% dels homes.