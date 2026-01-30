Tarragona tancarà els parcs públics aquest dissabte per ratxes de vent que poden superar els 70 km/h

TARRAGONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Tarragona tancarà aquest dissabte els parcs amb arbrat en vista de la previsió de ratxes de vent que poden superar els 70 km/h, per la qual cosa ha calgut posar en fase d'alerta el Pla d'Actuació Municipal.
Concretament, es tancaran diversos parcs com el de la Ciutat, Saavedra, l'Amfiteatre i el de l'església de Bonavista, a més de recintes històrics com el Fòrum de la Colònia, el passeig Arqueològic i l'Amfiteatre, informa el consistori en un comunicat.
En aquest sentit, es recomana a la ciutadania abaixar completament les persianes i evitar deixar testos i objectes no estàtics a façanes i terrasses.