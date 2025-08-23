Tarragona reobre el túnel d'accés a la platja Llarga per la Cala Romana

TARRAGONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Tarragona ha reobert el túnel per als vianants que dona accés a la platja Llarga per la Cala Romana després de fer-hi unes obres de sanejament, informa el consistori en un comunicat aquest dissabte.
Adif hi estava fent obres arran d'una sèrie de despreniments que van tenir lloc a la zona del túnel el passat 15 d'agost.
L'empresa ha informat que en els pròxims dies s'acabaran de fer algunes intervencions de suport, però que no caldrà tornar a tallar l'accés a la platja.