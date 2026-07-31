Tarragona decreta dos dies de dol oficial per la mort del regidor de Junts Pep Manresa

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - Arxiu
TARRAGONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha decretat aquest dissabte i diumenge dies de dol oficial a la ciutat per la mort del regidor de Junts-Compromís Municipal Pep Manresa als 72 anys, i les banderes onejaran a mitja asta.
En un comunicat aquest divendres, el consistori lamenta la mort del regidor i ha donat el condol a la família, amics i companys de Manresa.
Viñuales ha assegurat que Manresa estimava Tarragona: "No tinc paraules per descriure el dolor que sento i sent la ciutat. Ara només podem acompanyar la família en aquests moments tan durs".