Tarragona assumeix la Presidència del Grup Ciutats Patrimoni en una assemblea que fixa nous reptes a complir en 12 mesos

TARRAGONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -
El Grup Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya (GCPHE) ha celebrat a Tarragona la seva primera Assemblea General sota la nova Presidència de l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, que va assumir el càrrec a principis d'aquest mes.
S'hi han abordat les principals línies estratègiques que marcaran l'acció del GCPHE durant els propers dotze mesos, amb especial atenció a la promoció internacional i la desestacionalització del turisme.
Durant la roda de premsa posterior a l'Assemblea General, en què han participat representants institucionals de les quinze ciutats membres, el nou president ha explicat que el grup "està prenent un nou rumb amb una visió més actualitzada i àgil, centrada en la consolidació de la nova estructura tècnica, la reactivació de les aliances institucionals i l'impuls de projectes turístics i culturals estratègics".
Després d'assegurar que presidir aquest grup és "un honor" que intentarà portar a "cotes d'excel·lència" durant aquest any, ha promès treballar per "donar a conèixer millor aquestes ciutats, compartir experiències i aconseguir millores".
"Aquest grup no és una cosa comú; només existim nosaltres com a tals dins de totes les ciutats declarades Patrimoni de la Humanitat, i això és una virtut que parla molt bé dels nostres companys", ha dit.
NOUS REPTES CONJUNTS
L'assemblea ha servit per fixar un horitzó a dotze mesos amb novetats; entre elles, les ja anunciades 'Nits del Patrimoni' i el voluntariat internacional Guardians de la Muralla, que oferirà a tretze joves de diferents països l'oportunitat de participar en activitats vinculades al patrimoni d'Àvila a principis d'agost.
Com a novetat més important, s'ha acordat una nova col·laboració amb Visa que permetrà analitzar el comportament de despesa del viatger mitjançant dades agregades per optimitzar l'oferta cultural.
Un altre dels pilars d'aquesta nova etapa és l'enfortiment de les relacions amb nous mercats internacionals; entre ells, Llatinoamèrica. En aquest sentit, el president del GCPHE ha avançat que l'any vinent s'organitzarà una cimera iberoamericana a Càceres que reunirà les ciutats d'aquests països inscrites en la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.
A més de la projecció internacional, Viñuales ha anunciat que el GCPHE seguirà impulsant iniciatives dirigides al turisme de proximitat, amb l'objectiu de fomentar que els visitants recorrin les ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya.
Per això, hi haurà un passaport del viatger que permetrà acreditar el pas per cadascuna de les ciutats, incentivant el coneixement del conjunt de la xarxa i la fidelització de turistes.
Les quinze ciutats han acordat celebrar la propera Assemblea General a Conca, el 27 i 28 de novembre, per donar continuïtat a aquest nou full de ruta.
ROMESCO PER AlS ALCALDES PARTICIPANTS
Viñuales ha lliurat als alcaldes i representants municipals que han anat a la cita un kit per fer romesco, i ha fet broma: "Tenen tot el necessari. Ja saben que estic obsessionat amb aquest tema".
Així, ha demanat a tots els companys que, una vegada es posin a la feina, enviïn un vídeo amb l'elaboració, que es compartirà després en xarxes socials.
Ha afegit que aquest any serà fructífer per a les ciutats membres: "Sentarem les bases i el model turístic que representem, que no és el de quantitat, sinó el de qualitat".