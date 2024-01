Tarragona activa la fase 2 de l'operació Iglú per la previsió de baixes temperatures

TARRAGONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Tarragona ha activat aquest dimarts la fase 2 de l'anomenada operació Iglú per atendre les persones sense llar de la ciutat durant la nit per les baixes temperatures previstes.

En unes declaracions d'aquest dilluns a TV3 recollides per Europa Press, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assenyalat que si bé la fase 1 és la que s'activa quan hi ha temperatures sota zero, han estimat activar la fase 2 per la "previsió de baixada de temperatures".

L'Ajuntament ha organitzat aquest dilluns a la nit un dispositiu de cerca i atenció a persones sense llar per oferir-los allotjament provisional o, en cas que ho rebutgin, mantes i beguda calenta.