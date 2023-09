Tardor Solidària programa activitats en el districte barceloní de Sant Andreu fins a novembre

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El cicle Tardor Solidària ha programat diverses activitats des d'aquest dissabte i fins al 4 de novembre a diversos espais del districte barceloní de Sant Andreu, com ara xerrades, exposicions, concerts, sessions de cinema, teatre, contacontes i tallers.

Aquesta edició se centra en el dret a l'educació i en com afrontar les mesures necessàries per evitar les vulneracions en l'accés a aquest dret, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dissabte.

Al programa figuren propostes com les exposicions 'Les cares del tràfic de persones', en el Centre Cívic La Sagrera i 'La revolució pedagògica de Ferrer i Guàrdia' en el Centre Cívic Can Clariana Cultural, així com un concert del grup La Cantina a la plaça Trinitat Vella.