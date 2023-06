Tardà (ERC) qüestiona el "quietisme" de Junqueras i demana un tripartit d'esquerres a Barcelona

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

L'exportaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha demanat repensar el "quietisme" anunciat pel líder republicà Oriol Junqueras, i ha defensat no renunciar un govern municipal a Barcelona tripartit d'esquerres.

En un article d''El Periódico' recollit per Europa Press aquest dimecres, Tardà ha opinat que renunciar a "estar presents en un govern municipal tripartit d'esquerres i no exigir que l'alcaldia l'ocupi Ada Colau (només dos centenars de vots la separen de Collboni) vol dir de facto frenar l'evolució del full de ruta".

Tardà ha lamentat que tant el 2015 com el 2019 a ERC hauria "prevalgut el criteri" de no formar govern amb els comuns.

Per ell, ERC ha de literalment buscar aliances amb els comuns i competir amb el PSC des de la col·laboració, per impedir que l'independentisme acabi capitalitzat pel "nacionalisme postconvergent més implantat en sectors socials acomodats, alimentat pel 'trumpisme borrassista' o per la irrellevància volguda de la CUP".

Ha recordat que tot l'espai "al que renunciï ERC serà ocupat per la sociovergència", en un article que es titula 'Maragall, tinent d'alcalde de Colau'.