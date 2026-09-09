Tarafa (BComú) afirma que la Llei d'Habitatge europea "reforça la via dels Comuns"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú a Barcelona, Gemma Tarafa, ha celebrat la Llei Europea d'Habitatge Assequible, presentada aquest dimecres per la Comissió Europea, i ha defensat que "reforça la via dels Comuns per intervenir el mercat de l'habitatge".
En un comunicat aquest dimecres, ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, que "es posi a treballar per limitar les compres especulatives", per limitar els lloguers de temporada i els 'coliving' a la ciutat.
"A què espera? A BComú entenem que ja no hi ha temps per a grans declaracions, la gent necessita accions", ha afegit la regidora.