Tanquen els cinemes Yelmo Icària de Barcelona

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

Els cinemes Yelmo Icària de Barcelona, situats al centre comercial El Centre de la Vila al barri de Sant Martí, tancaran el dijous 27 de juliol després de 27 anys d'activitat en acabar-se'ls el contracte.

"El contracte arriba a la fi, i amb això, ens veiem amb la necessitat de comunicar el cessament de les nostres operacions en aquest emblemàtic cinema", informa Cine Yelmo en un comunicat aquest dissabte.

El Yelmo Icària s'acomiada del públic després d'acollir al llarg de la seva història més de 5.000 estrenes cinematogràfiques i 12 milions d'espectadors.

L'empresa ha expressat el seu agraïment al públic, els ha animat a gaudir dels altres sis cinemes Yelmo que romandran oberts a la província de Barcelona i ha assegurat que treballarà per programar "noves propostes cinematogràfiques i mantenir viva la passió pel setè art.

El tancament del Yelmo Icària "marca també el començament d'un nou capítol per al centre comercial on es troba situat, que explorarà noves possibilitats per a l'espai".