Tanquen un any el passadís de l'estació de Verdaguer entre l'L4 i l'L5 del Metro de Barcelona

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha tancat aquest dilluns i durant 12 mesos el passadís que uneix la línia L4 amb la línia L5 del Metro de Barcelona a l'estació de Verdaguer per obres l'intercanviador, segons ha informat en un comunicat.
Els usuaris han d'efectuar el transbord pel carrer, han de sortir al passeig Sant Joan i accedir a l'L5 per la bocana situada a la cruïlla dels carrers Provença i Bailèn, uns itineraris que estan senyalitzats.
L'obra en marxa, que compta amb una inversió de 8,6 milions d'euros, permetrà adaptar a persones amb mobilitat reduïda l'estació de l'L4.
Aquests treballs inclouen la instal·lació de tres ascensors, el recreixement de les andanes i la substitució de les escales existents al passadís d'intercanvi per rampes.
L'adaptació de l'intercanviador quedarà completada amb una segona fase, que tindrà un pressupost aproximat de 19 milions i que inclourà l'execució de nous vestíbuls, la connexió amb les andanes de l'L5 i el recreixement de les andanes de l'L5.