Tània Corrons pren possessió com a regidora de BComú a l'Ajuntament després de la sortida de Janet Sanz

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La nova regidora de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Tània Corrons, ha pres possessió del càrrec aquest dimecres en substitució de l'anterior líder de la formació Janet Sanz, que al desembre va participar en el seu darrer plenari abans d'abandonar la política.
En un acte al consistori, al qual han assistit l'alcalde, Jaume Collboni, i representants de tots els grups municipals, Corrons ha mostrat el seu compromís amb la política municipal en un "moment social i polític convuls".
"Fer política, i fer-ho des dels ajuntaments, és fer-la des del centre del conflicte", ha assenyalat Corrons, que ha assegurat que lluitarà per la ciutadania de Barcelona amb solucions, davant la polarització i l'antipolítica.
Per la seva banda, Collboni li ha demanat "compromís, diàleg i humilitat" en l'exercici del seu càrrec, que ha destacat com l'honor més gran que pot tenir un barceloní, bé sigui per naixement o per elecció.
Així mateix, ha reivindicat el paper del consistori com a "primer recurs" dels ciutadans per millorar les seves condicions a través de la proximitat, vocació de servei públic i 'amor per Barcelona' dels seus regidors.