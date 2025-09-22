Tanca per obres l'accés a l'estació Passeig de Gràcia de l'L4 del Metro de Barcelona

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
L'entrada que dona accés a l'estació Passeig de Gràcia de l'L4 del Metro de Barcelona, a la cruïlla de la Gran Via amb el passeig de Gràcia, tancarà el 29 de setembre i durant les pròximes 6 setmanes per obres de millora d'accessibilitat al vestíbul.
En un comunicat aquest dilluns, l'Ajuntament ha explicat que s'instal·larà un ascensor i es renovaran les barreres d'accés per fer-la "totalment accessible" de manera que una persona amb mobilitat reduïda podrà fer tots els transbords possibles sense haver de sortir al carrer.
Les obres, que van a càrrec de la Conselleria de Territori de la Generalitat amb un pressupost de 5,2 milions d'euros, obligaran els usuaris a accedir a l'L4 des del carrer per les entrades de l'L2 o L3.