Publicat 19/10/2026 17:53

Tanca una andana de l'estació de metro Liceu de Barcelona per acumulació d'aigua

Archivo - Diverses persones al Metro de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -

El Metro de Barcelona ha tancat l'andana de l'estació Liceu de l'L3 del Metro de Barcelona en direcció Trinitat Nova aquest dilluns a la tarda per acumulació d'aigua, arran de les pluges que afecten la ciutat.

Segons ha informat Transports Metroplitans de Barcelona (TMB) en un missatge a X recollit per Europa Press, l'andana està tancada des de les 16.20 hores aproximadament, i els trens que van en aquesta direcció no paren a l'estació.

Ara per ara, l'L3 és l'única línia de metro afectada aquest dilluns per les pluges, que segons Protecció Civil assoliran el màxim nivell de perill a partir de la mitjanit en el cas de Barcelona.

Contador

Contingut patrocinat