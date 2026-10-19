Tanca una andana de l'estació de metro Liceu de Barcelona per acumulació d'aigua

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El Metro de Barcelona ha tancat l'andana de l'estació Liceu de l'L3 del Metro de Barcelona en direcció Trinitat Nova aquest dilluns a la tarda per acumulació d'aigua, arran de les pluges que afecten la ciutat.
Segons ha informat Transports Metroplitans de Barcelona (TMB) en un missatge a X recollit per Europa Press, l'andana està tancada des de les 16.20 hores aproximadament, i els trens que van en aquesta direcció no paren a l'estació.
Ara per ara, l'L3 és l'única línia de metro afectada aquest dilluns per les pluges, que segons Protecció Civil assoliran el màxim nivell de perill a partir de la mitjanit en el cas de Barcelona.