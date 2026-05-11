Talls vials a Barcelona per la rua del FC Barcelona aquest dilluns a partir de les 17 hores

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha previst talls vials en alguns carrers de la ciutat per la rua de celebració del títol de lliga de l'equip masculí del FC Barcelona aquest dilluns a partir de les 17 hores, i per això ha organitzat un dispositiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
La comitiva sortirà de l'Spotify Camp Nou i continuarà per travessera de les Corts - carrer Numància - carrer Berlín - carrer París - carrer Balmes - Gran Via de les Corts Catalanes - passeig de Gràcia - carrer Provença - carrer Aribau - carrer Londres - avinguda Sarrià - travessera de les Corts, ha informat el consistori en un comunicat.
Durant la rua, la Guàrdia Urbana acompanyarà la comitiva per facilitar-ne la mobilitat juntament amb els Mossos d'Esquadra, que també garantiran la seguretat de l'esdeveniment.
Els agents del cos de policia barceloní faran els talls corresponents a mesura que es dugui a terme l'itinerari i adoptaran les mesures d'ordenació i regulació "adequades" per mantenir la seguretat i fluïdesa del trànsit de vehicles i vianants.
L'Ajuntament ha recomanat fer servir el metro en cas de desplaçar-se i ha advertit que les restriccions del trànsit en superfície afectaran una part de la xarxa d'autobusos.
LÍNIES DE METRO
Les estacions de metro més properes a la zona per on passarà la desfilada són: Badal (L5), Collblanc (L5), Palau Reial (L3), Maria Cristina (L3), Les Corts (L3), Passeig de Gràcia (L2, L3 i L4), Entença (L5), Hospital Clínic (L5), Catalunya (L1 i L3) i Urquinaona (L1 i L4).
El transport públic es reforçarà amb més personal a les estacions situades al llarg del recorregut de la desfilada perquè es puguin adoptar mesures de control d'accés o de regulació de fluxos de persones.