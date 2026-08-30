Tallada per obres la L9/L10 Nord entre Sagrera i Bon Pastor des del dilluns fins al 6 de setembre

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Les obres de la L9/L10 Nord del Metre de Barcelona entren aquest dilluns en la seva segona fase, la qual cosa deixarà sense circulació el metro entre La Sagrera i Bon Pastor fins al 6 de setembre, ha informat Transports Metropolitants de Barcelona (TMB) aquest diumenge en un comunicat.
La primera fase dels treballs va començar el passat 25 de juny i va afectar al tram entre La Sagrera i Onze de Setembre, i ja s'ha acabat.
Durant el tall, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos amb freqüències d'entre sis i onze minuts els dies laborables i de deu minuts els dissabtes i festius, mentre que també es podrà utilitzar la L1 mitjançant l'enllaç en Fons i la L2 en Gorg, a més de la línia regular de bus H8.
22,6 MILIONS
L'actuació està sent executada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat i compta amb un pressupost de 22,6 milions d'euros.
Les obres formen part de la construcció del macropou que permetrà connectar els brancs del tramo nord amb el tram central de la L9/L10, una infraestructura a cel obert per la qual també passa el túnel del futur prolongamiento de la L4 entre La Pau i La Sagrera.