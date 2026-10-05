Tallada l'L3 del Metro de Barcelona entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron per les pluges

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La línia L3 del Metro de Barcelona està tallada aquest dilluns entre les estacions de Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron arran de les pluges que afecten la capital catalana i la resta de la província.
Segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un missatge a X, des de les 9 hores la línia funciona entre Zona Universitària i Passeig de Gràcia i entre Vall d'Hebron i Trinitat Nova.
Respecte a la resta de línies, continua sense servei l'L9 Sud entre Mercabarna i Europa-Fira, l'L9 Nord entre Onze de Setembre i Bon Pastor i l'L10 Nord entre Onze de Setembre i Llefià, mentre que la resta funcionen amb normalitat.