Actualitzat 05/10/2026 10:50

Tallada l'L3 del Metro de Barcelona entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron per les pluges

Archivo - Diverses persones al Metro de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -

La línia L3 del Metro de Barcelona està tallada aquest dilluns entre les estacions de Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron arran de les pluges que afecten la capital catalana i la resta de la província.

Segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un missatge a X, des de les 9 hores la línia funciona entre Zona Universitària i Passeig de Gràcia i entre Vall d'Hebron i Trinitat Nova.

Respecte a la resta de línies, continua sense servei l'L9 Sud entre Mercabarna i Europa-Fira, l'L9 Nord entre Onze de Setembre i Bon Pastor i l'L10 Nord entre Onze de Setembre i Llefià, mentre que la resta funcionen amb normalitat.

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