Tallada l'L2 del Metro de Barcelona entre La Pau i Gorg fins al 3 de desembre

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
L'L2 del Metro de Barcelona estarà tallada al tram entre les estacions de La Pau i Gorg des d'aquest dilluns, 2 de novembre, fins al 3 de desembre per treballs a la infraestructura, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en una anotació al seu web recollit per Europa Press.
La setmana passada, el CEO de TMB, Xavier Flores, va informar en unes declaracions davant els mitjans que el tall de la línia es deu a una incidència a la plataforma del túnel entre l'estació d'Artigues i Sant Roc.
En concret, es va detectar una fissura en una inspecció rutinària en un tram on la via passa per sota el riu Besòs, i que ha de ser reparada, per la qual cosa va recomanar fer servir les alternatives ferroviàries durant aquest mes, si bé hi ha un bus complementari que farà el recorregut de les estacions tallades.