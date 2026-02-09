La T4 del tramvia de Barcelona no funcionarà aquest dimarts de 10 a 13 hores per treballs als arbres

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La línia T4 de Tram Barcelona suspendrà el servei aquest dimarts de les 10 a les 13 hores per la retirada de nius que Parcs i Jardins durà a terme als arbres de l'avinguda Diagonal.
Es tracta del tram entre les parades de Glòries i El Maresme i la intervenció és necessària per "evitar possibles riscos per a la seguretat de la ciutadania i el correcte funcionament del servei a la zona", informa Tram en un comunicat aquest dilluns.
A la resta de parades de la T4 el servei serà l'habitual i durant aquesta franja horària es reforçarà el servei de la T6 entre Glòries i Estació de Sant Adrià.