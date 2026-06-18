Suspès de sou i feina un bomber de Barcelona per una presumpta agressió sexual a una dona

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de sou i feina un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al Parc de Bombers de la Zona Franca el cap de setmana del 6 i 7 de juny.
Ho han explicat en una roda de premsa aquest dijous el tinent d'alcalde i responsable de Seguretat, Albert Batlle; el cap del cos, Sebastià Massagué, i la gerent de Seguretat i Prevenció, Maite Català.
El consistori ha traslladat els fets a la fiscalia provincial de Barcelona, que ja ho investiga.
Batlle ha dit que, d'acord amb el relat de la dona, no poden saber si el bomber estava de servei en el moment dels fets, ja que el dia 6 no va treballar i el dia 7 tenia guàrdia fins dilluns a les 8 hores.
La dona va relatar que es va despertar desorientada al Parc de Bombers de la Zona Franca, va explicar que va prendre alcohol i drogues amb el bomber i ella mateixa va trucar al 112.