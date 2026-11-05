Suspenen 24 dies de sou i feina un urbà de Barcelona per negar-se a parlar en català

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha sancionat amb 24 dies de suspensió de sou i feina un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) per haver-se negat a parlar en català a una ciutadana durant una actuació el juliol d'aquest any ja que, segons expliquen, l'agent va mantenir "un tracte inadequat", informen fonts municipals a Europa Press aquest dijous.
La denúncia va ser interposada per Plataforma per la Llengua, que a les xarxes socials ha publicat una part del vídeo que va gravar la denunciant i en el qual se sent com l'agent, després que la dona li demanés que li parlés en català i ell s'hi negués reiteradament, comenta que "és molt de feixistes obligar la gent a parlar en el que no vol".
El consistori sosté que en el decurs de la intervenció es van produir "actituds i expressions que van ser considerades incompatibles amb els estàndards de respecte, correcció i professionalitat exigibles als membres del cos".
Després de tenir constància dels fets, la Unitat de Deontologia i Afers Interns (UDAI) va dur a terme la corresponent investigació interna i va traslladar les seves conclusions als serveis municipals competents.
En aquest sentit, apunten que el consistori manté el seu compromís amb la garantia dels drets lingüístics de la ciutadania i que la Prefectura de la Guàrdia Urbana ha recordat recentment als seus efectius que, amb caràcter general, la primera interacció verbal amb la ciutadania s'ha de fer en català, d'acord amb els criteris municipals de proximitat i qualitat del servei públic.
PLATAFORMA PER LA LLENGUA
En un comunicat, l'organització valora "positivament" la resolució, la qual suposa el reconeixement institucional d'una vulneració dels drets lingüístics de la ciutadana i, més enllà de la sanció, consideren que l'important és el reconeixement d'aquests fets, perquè alerten que la majoria de les denúncies per discriminacions en l'àmbit policial s'arxiven.
"Aquesta resolució demostra que les discriminacions lingüístiques per part dels cossos policials no són una percepció subjectiva ni una qüestió menor. Quan una ciutadana reclama exercir el seu dret a ser atesa en català per un servidor públic, l'administració té l'obligació de garantir-lo", afirma el president de l'entitat, Òscar Escuder.
L'entitat farà valer el reconeixement dels fets per part de l'administració per demanar l'anul·lació de la multa imposada a la víctima i recorda que els treballadors municipals tenen l'obligació d'adreçar-se prioritàriament en català als ciutadans i que, en cap cas, no es poden negar a atendre'ls en la llengua que demanin perquè "és un dret lingüístic".