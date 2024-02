Sumar insta el Govern central a mediar per evitar la tala d'arbres al parc Joan Miró de Barcelona

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

Els diputats de Sumar-ECP Eloi Badia i Júlia Boada han presentat aquest dijous una pregunta a la Mesa del Congrés per instar la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, a mediar per evitar la tala de 118 arbres del parc Joan Miró per les obres de l'L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

En el text consultat per Europa Press, els diputats volen que Ribera intervingui entre l'Ajuntament de Barcelona, els veïns de l'Eixample i la Generalitat, i recorden que la ministra es va oferir al gener a mediar amb l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, per evitar la tala d'arbres als entorns de l'estació d'Atocha.

"El Joan Miró és un parc que van guanyar els veïns als anys 80 amb arbrat ja consolidat. La tala no té cap sentit i no entenem com no s'estan fent tots els esforços des del Govern municipal per trobar una alternativa", ha criticat el regidor de BComú Guille López en un comunicat.