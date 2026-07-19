Soses (Lleida) decreta tres dies de dol per la mort violenta d'una dona en el municipi

David Zorrakino - Europa Press
LLEIDA 19 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Soses (Lleida) ha decretat tres dies de dol oficial en el municipi per la mort violenta d'una dona, trobada sense vida pels Mossos d'Esquadra després d'haver estat alertats de la seva desaparició a les 22.45 hores d'aquest dissabte.
En un missatge difós en xarxes socials aquest diumenge, el consistori ha lamentat "profundament" la mort d'aquesta dona, veïna del municipi, i ha expressat el condol a la seva família i amics.
L'Ajuntament demana "el màxim respecte cap a la família i confia que les autoritats competents puguin aclarir els fets al més aviat possible".