Publicat 19/07/2026 13:53

Soses (Lleida) decreta tres dies de dol per la mort violenta d'una dona en el municipi

Patrullaje de Mossos d'Esquadra, a 7 de juliol de 2026, a L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
David Zorrakino - Europa Press

LLEIDA 19 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Soses (Lleida) ha decretat tres dies de dol oficial en el municipi per la mort violenta d'una dona, trobada sense vida pels Mossos d'Esquadra després d'haver estat alertats de la seva desaparició a les 22.45 hores d'aquest dissabte.

En un missatge difós en xarxes socials aquest diumenge, el consistori ha lamentat "profundament" la mort d'aquesta dona, veïna del municipi, i ha expressat el condol a la seva família i amics.

L'Ajuntament demana "el màxim respecte cap a la família i confia que les autoritats competents puguin aclarir els fets al més aviat possible".

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