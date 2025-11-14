Sonia Devesa serà la portaveu del PP a Barcelona després de la sortida de Juan Milián al Senat

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La regidora del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Sonia Devesa, serà la nova portaveu del grup municipal després de la sortida de Juan Milián al Senat.
En un comunicat aquest divendres, el PP ha explicat que el líder del partit a la ciutat, Daniel Sirera, ha dut a terme una reestructuració de l'equip amb l'objectiu de "continuar enfortint el projecte i construir una Barcelona millor".
D'aquesta manera, el regidor Víctor Martí serà el portaveu adjunt, i Antonio Verdera s'ha incorporat com a regidor, també substituint Milián.