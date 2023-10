Solanilla (Ajuntament de Barcelona) reconeix l'"impacte" del missatge municipal de Gaza

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El comissionat de Relacions Internacionals i Promoció de Ciutat de Barcelona, Pau Solanilla, ha reconegut aquest dissabte el "gran impacte emocional" del missatge de comiat rebut per part de l'Ajuntament de Gaza.

"És injust i també per això estem fotuts", ha afegit Solanilla sobre la situació que ha considerat dramàtica, pel conflicte entre Hamas i Israel, en una entrevista a Ser Catalunya, recollida per Europa Press.

Solanilla ha defensat que "la població civil no ha de pagar pels crims d'un grup terrorista" i ha defensat la tradició de 25 anys de cooperació entre Barcelona i Gaza.

A través d'un missatge aquest divendres, el responsable de Cooperació Internacional i tècnics de l'Ajuntament de Gaza s'han acomiadat dels seus homòlegs de l'Ajuntament de Barcelona: "Moltes gràcies. Ha estat un plaer treballar amb vosaltres durant els últims anys, juntament amb els vostres companys. Que Déu ens deixi descansar en pau".

"No sé si ens podrem mantenir en contacte els pròxims dies, així que per favor, digueu de nosaltres a les pròximes generacions, si ja no existim, que bonic i encantador era el poble de Palestina i com n'estava, d'arrelat a la seva terra i a la seva causa", afegia el missatge.