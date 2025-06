Socorristes catalans demanen solucions a la Generalitat sota l'amenaça d'una vaga general

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -

Socorristes catalans han reclamat solucions i respostes concretes a la Generalitat sobre les seves reclamacions sota l'amenaça de convocar una vaga general a tot el litoral: "No volem anar-hi, però no ens quedarà una altra opció".

Així ho han expressat els portaveus de SOS Socorristes, Nacho Ibáñez i Ariadna Grau, en una manifestació convocada per la UGT aquest dijous a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on han alertat dels greus problemes d'"infraestructura, temporalitat i quantitat de socorristes" que pateixen les platges de Catalunya davant l'incompliment de la llei 08/2020.

"Hi ha platges de l'àrea metropolitana de Barcelona amb una densitat de públic molt gran i que potser té una cadira de vigilància cada 500 o 600 metres", han assenyalat els portaveus de la plataforma, que han lamentat les dificultats que suposa per als professionals per fer una primera atenció en cas d'emergència.

També han assenyalat que existeixen consistoris que el 31 d'agost donen per finalitzat el servei de socorrisme: "Ara, el pàrquing el continuen cobrant, els xiringuitos continuen funcionant, però la seguretat ciutadana de les persones que son a l'aigua sembla que a partir d'aquesta data no importa".

D'aquesta manera, han demanat al Govern que se'ls brindin respostes concretes davant les seves reclamacions i, si bé han assegurat que esgotaran totes les vies i canals de diàleg, optaran per la "única sortida" d'una vaga generalitzada a totes les platges de Catalunya.