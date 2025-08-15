El sistema Iris gestiona més de 5 milions de comunicacions dels barcelonins en 20 anys

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
El sistema informàtic Iris de l'Ajuntament de Barcelona (Incidències, Reclamacions i Suggeriments) ha complert 20 anys, en què ha gestionat més de 5 milions de comunicacions, informa aquest divendres en un comunicat.
Iris recull i gestiona totes les incidències, queixes, suggeriments, peticions de servei, consultes web i agraïments de la ciutadania.
Rep unes 1.000 comunicacions diàries de mitjana i la resolució de les peticions que gestiona es fa en "uns 7 dies", xifra que els barcelonins puntuen amb un 8 sobre 10 de nota mitjana (segons enquestes telefòniques).
El tinent d'alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, Albert Batlle, ha afirmat que l'Iris és clau per a la gestió municipal i "ajuda a entendre millor la ciutat, donar una resposta més ràpida i efectiva", anticipar-se i ajustar els serveis per ser una administració més propera.
UTILITZA IA
És un dels primers sistemes de l'Ajuntament que fa servir intel·ligència artificial, fet que millora la classificació de les incidències i de les peticions en la temàtica adequada perquè arribin a l'àmbit corresponent.
Aquest sistema té classificades actualment 1.855 temàtiques, distribuïdes en 34 àrees, i a finals de l'any passat hi havia 50 coordinadors del sistema, 369 responsables de servei, 544 operadors i 7.320 usuaris amb accés al sistema.
L'any passat van fer servir l'Iris 136.273 persones diferents i, des de la seva creació, el 2005, l'han utilitzat almenys una vegada 869.038 persones.
Barcelona "va ser pionera" en què el sistema aconseguís diferents certificacions ISO, la primera de les quals va arribar dos anys després de la seva creació.
S'entén per incidència avisar un desperfecte o irregularitat en un element urbà o servei municipal; per queixa, comunicar una insatisfacció general; suggeriment, donar una idea de millora de quelcom de la ciutat o serveis municipals; petició de servei, demanar un servei establert per l'Ajuntament; i consulta web, demanar una informació canalitzada per la web d'atenció en línia, el portal de tràmits o per qualsevol dels webs municipals que es vinculen amb l'Iris.