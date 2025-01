Sirera (PP) veu uns pressupostos de Barcelona sense ambició i pensats per a ERC i BComú

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticat "la poca ambició d'uns pressupostos pensats per ser aprovats per a ERC i BComú", en referència al projecte de comptes presentat aquest dijous pel tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls.

El popular ha sostingut que Collboni prefereix uns pressupostos "continuistes" que mantenen plans i mesures que s'han demostrat ineficaces, a parer seu, i critica projectes com el Pla Viure i el Pla Endreça, segons un comunicat del partit.

"Després d'un any i mig l'habitatge s'ha convertit en un dels principals problemes dels barcelonins i ha estat gràcies al 30% que encara avui continuen defensant. Barcelona continua igual de bruta i fosca que abans", ha criticat.

A més a més, lamenta que l'executiu municipal no concreti cap mesura sobre seguretat; per exemple, quants agents de Guàrdia Urbana incorporarà aquest any, o si s'implementaran plans per erradicar l'okupació.

Sirera ha qualificat de burla que el tramvia sigui la prioritat d'aquest govern quan, segons ell, hi ha preocupacions més importants, com l'habitatge, la seguretat i les 3.176 persones sense llar: "És un projecte multimilionari que perjudica el comerç local i la mobilitat".