Sirera (PP) veu en l'L9 del Metro el "paradigma de la mala gestió dels governs socialistes"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat que l'L9 del Metro és el "paradigma de la mala gestió dels governs socialistes perquè acumula més de vint anys de retard, milers de milions d'euros en sobrecostos i nombroses incidències durant la construcció".
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts per presentar les iniciatives que portaran al ple del juliol, en la qual ha avançat que s'adreçarà a l'alcalde, Jaume Collboni, per preguntar-li per l'esvoranc provocat per aquestes obres i que ha obligat a desallotjar alguns veïns.
"Quines garanties pot oferir avui als veïns per assegurar que podran tornar a casa amb total seguretat i quines mesures pensa exigir per evitar que un episodi semblant es torni a produir durant les obres pendents de l'L9", ha preguntat.
RESERVA DEL 30%
D'altra banda, Sirera ha anunciat que tornaran a reclamar que el Govern municipal suspengui de manera "immediata" l'aplicació de la reserva del 30% d'habitatge protegit.
Ha afegit que amb 8 anys d'aplicació de la mesura només s'han construït 34 pisos i ha proposat dissenyar un nou model "basat en la col·laboració públic-privada que permeti incrementar realment l'oferta d'habitatge assequible".