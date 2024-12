Sirera veu Collboni "incapaç de posar ordre a Barcelona" després del baròmetre municipal

"Ha de rectificar les polítiques nefastes", assegura

El president del grup municipal del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat que l'alcalde, Jaume Collboni, "és incapaç de posar ordre a Barcelona" arran de les dades del baròmetre municipal compartides aquest dilluns pel consistori.

"El baròmetre municipal posa de manifest dues coses: que Collboni ha convertit Barcelona en la ciutat més insegura d'Espanya i en la que és més car accedir a un habitatge", ha assegurat Sirera en un comunicat.

El líder popular ha responsabilitzat Collboni de la preocupació per accedir a un habitatge "fruit de les males polítiques dutes a terme juntament amb BComú", després que el baròmetre hagi constatat que el 94,3% dels barcelonins considera que Barcelona té un problema bastant greu o molt greu en matèria d'habitatge.

Així, ha criticat mesures com "regular els preus del lloguer, l'obligatorietat de la reserva del 30%, la declaració de Barcelona com a zona tensionada" o la lentitud, segons ell, en la cessió de solars per construir nous habitatges.

SEGURETAT

"Després d'un any i mig de govern, Collboni ha de rectificar les polítiques nefastes que han convertit Barcelona en una ciutat insegura i cara per viure-hi", ha conclòs Sirera, que ha demanat a l'alcalde prioritzar, a més de l'habitatge, la seguretat.

En aquest sentit, ha reclamat "incrementar el nombre d'agents de policia, dotar-los de les eines necessàries" i instal·lar més càmeres de videovigilància.