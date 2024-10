Sirera (PP) troba "impresentable" que Collboni posposi els pressupostos del 2025 per ERC i els Comuns

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, troba "impresentable que Collboni anteposi els seus interessos a les necessitats dels barcelonins" en posposar la tramitació dels pressupostos del 2025 fins després dels congressos d'ERC i els Comuns.

"Mentre esperem que es decideixin els uns i els altres, la ciutat continua patint greus problemes d'inseguretat, de neteja, d'habitatge i de mobilitat", ha sostingut en un comunicat d'aquest dimecres, en què ha instat a prioritzar la ciutat davant els interessos de partit.

Ha recordat que l'any passat ja es van aprovar els comptes "in extremis" mitjançant una qüestió de confiança, fet que, a parer seu, demostra que l'alcalde de Barcelona va ser incapaç de teixir aliances, en les seves paraules.

Per això, ha apuntat que aquest any sembla repetir-se la mateixa història mentre, segons ell, les dades de criminalitat confirmen que Collboni "no té capacitat per liderar Barcelona".

També ha assegurat al primer edil que al PP els "trobaran quan es tinguin en compte les necessitats reals" dels barcelonins, entre les quals, que no s'incrementin els impostos i que aquests permetin polítiques de seguretat, habitatge i benestar social, textualment.