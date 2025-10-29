Sirera (PP) tornarà a demanar a Collboni que elimini la reserva del 30% per a habitatge públic

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha avançat que presentaran en el ple d'aquest divendres un prec per tornar a demanar al govern de l'alcalde Jaume Collboni que elimini la reserva del 30% per a habitatge públic.
En una roda de premsa aquest dimarts juntament amb el portaveu del grup al consistori, Juan Milián, Sirera ha considerat que aquesta política "és un fracàs: "Hi hem de posar fi".
JUAN MILIÁN
Sirera també s'ha referit a Milián, ja que deixarà l'acta com a conseller aquest mateix ple per ocupar un escó al Senat.
"Li volia agrair públicament, abans del ple, tot el bé que ha fet pel grup i per la ciutat. Barcelona perd un bon conseller, però Espanya guanya un gran valor".
Milián, que s'acomiadarà divendres de l'escó municipal, ha explicat que aquest nou càrrec fa "incompatible" mantenir el seu paper al consistori i ha destacat el paper de Sirera com un exemple per al partit.