Sirera (PP) titlla de "mal gust i provocadora" la Porta de l'Infern del Correfoc de la Mercè

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 27 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha titllat de "mal gust i provocadora" la nova Porta de l'Infern del Correfoc de la Mercè 2026, una estructura que representa un conjunt de cadàvers esbocinats elaborats amb resina, informa la formació en un comunicat aquest diumenge.
Sirera ha considerat que "no és tradició, no és originalitat i no fa millor el correfoc" i ha exigit a l'alcalde Jaume Collboni que faci públic quant ha costat l'estructura, com s'ha contractat i qui ha estat el responsable d'aprovar el projecte.
"Estem parlant d'una instal·lació que representa torsos, braços, cames i altres parts de cossos humans esbocinats i amuntegats. El propi autor l'ha definit com 'gore i violenta'. De debò considera l'Ajuntament que aquesta és la imatge que han de trobar-se els nens que acudeixen amb les seves famílies a gaudir d'una festa tan popular i tradicional?", ha conclòs Sirera.