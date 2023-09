Sirera (PP) ha tingut contactes amb dos regidors i un exdiputat de Junts sobre la investidura

Ha traslladat a Feijóo el que li van explicar, però no a Alejandro Fernández



BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha tingut contactes, com a mínim, amb dos regidors i un exdiputat de Junts per saber la seva posició i les seves demandes en relació amb la constitució de la Mesa del Congrés i la investidura.

"Coincideixo cada dia amb regidors d'altres grups, també de Junts, amb els qui parlo sense problema. En alguna de les converses he preguntat què demanaven i què volien. Entra dins la normalitat dels partits", ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.

Malgrat assegurar que no es considera interlocutor i que no ha rebut un mandat del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per negociar amb Junts, ha traslladat el que li van explicar i també a altres persones del partit, però no al líder del PP català, Alejandro Fernández.

"La responsabilitat de formar govern correspon a Feijóo. Li correspon a ell tenir la informació i decidir què vol fer. Hem d'ajudar i molestar el mínim possible", ha sostingut Sirera, per restar importància al fet de no haver-ne parlat amb Fernández.

També ha negat que un dels dirigents de Junts amb els qui ha parlat sigui el líder de TriasxBCN, Xavier Trias, i ha apuntat que tampoc no ha parlat amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont: "Ni hi he parlat ni hi parlaria. El que ha de fer és posar-se a disposició de la justícia".

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Després de no poder assistir a la conferència de dijous d'Alejandro Fernández perquè tenia una entrevista pactada des de feia dies, ha evitat posicionar-se sobre el seu contingut en no haver-la pogut seguir després que el primer va demanar un PP català sense tuteles, en referència implícita a Feijóo.

"Els partits tenen una certa disciplina però no som sectes. La discrepància i les diferents maneres de veure de la gent és una cosa que enriqueix", ha apuntat Sirera, que també ha minimitzat l'absència en l'acte dels principals dirigents del partit a Catalunya.

ACTE DEL 24 DE SETEMBRE

Sobre l'acte que el PP ha convocat el 24 de setembre a Madrid en contra de l'amnistia, ha explicat que mirarà d'assistir-hi perquè coincideix amb les festes de la Mercè a Barcelona: "És important anar-hi", ha dit.

A més, ha manifestat que el sorprenen determinades crítiques a l'expresident del Govern central José María Aznar per demanar una mobilització en contra de l'amnistia quan, a parer seu, això no passa quan els líders independentistes demanen fer el mateix "per anar en contra d'Espanya".

"Aznar es referia al fet que, en situacions que posen en perill la convivència i la llei, hem de reaccionar i mobilitzar-nos. Ho ha dit Aznar, Felipe González i altres exdirigents del PSOE", ha assenyalat.

Per Sirera, no hi ha discrepàncies entre el que defensa Aznar i Feijóo, i ha negat que el primer hagi perjudicat la possible investidura de l'actual líder del PP amb les seves declaracions.