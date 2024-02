Sirera (PP) revisarà si hi ha contractes de l'Ajuntament de Barcelona amb l'empresa de Koldo García

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, revisarà els contractes del consistori per comprovar si s'ha contractat l'empresa que està sent investigada en el cas Koldo per presumpte cobrament de comissions il·legals per la venda de material sanitari durant la pandèmia.

En una entrevista d'Europa Press aquest dimecres, Sirera ha explicat que el grup municipal ho revisarà per veure "quina responsabilitat hi podria haver si es van contractar des de l'Ajuntament".

El PP investigarà els contractes mitjançant el compte general, el programa de comptabilitat i el portal de transparència, i valorarà si presenten una pregunta en la pròxima Comissió d'Economia.

"Revisarem els contractes que ha pogut tenir l'Ajuntament de Barcelona amb la trama corrupta", ha reiterat el líder popular, que també ha demanat a l'exministre de Sanitat i líder del PSC, Salvador Illa, que doni explicacions.

"Que digui clarament i expliqui tot el que sap. Per què va cedir la competència sobre la compra de mascaretes al ministeri d'Ábalos i no la va mantenir ell, quan ell era el màxim responsable de la sanitat a Espanya" en aquell moment, ha reclamat.

Per això ha insistit que, més enllà del que es pugui fer al Congrés i al Senat, Illa expliqui "tot el que va passar durant la pandèmia" quan aleshores ell era el ministre de Sanitat.