Sirera (PP) retreu a Collboni que "encoratgi la turismofòbia"

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha retret a l'alcalde Jaume Collboni que "encoratgi la turismofòbia", després que dissabte, en la manifestació contra la massificació turística, un grup de persones va disparar amb pistoles d'aigua a uns turistes.

Sirera ha destacat que l'Ajuntament "no pot permetre que la imatge de Barcelona es vegi malmesa internacionalment per entitats afins a l'esquerra més radical" i ha criticat que el Govern municipal no ha fet res, textualment, per evitar que els ciutadans vegin en el turisme un problema.

Ha demanat a Collboni una campanya que, remarca, posi en valor els beneficis del turisme a la ciutat i que "deixi de castigar el sector prohibint apartaments d'ús turístic, apujant la taxa turística, posant traves als creuers i les terrasses, i mantenint una moratòria hotelera".