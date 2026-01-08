Sirera (PP) reclama un reforç "immediat" de l'atenció a les persones sense llar

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat a l'executiu de l'alcalde, Jaume Collboni, un reforç "immediat" dels dispositius d'atenció a les persones sense llar després de la mort d'un home de 57 anys aquest dimecres al barri de la Barceloneta.
"No pot ser que l'última persona morta a la Barceloneta portés 15 anys en seguiment pels serveis socials i hagi acabat morint al carrer. Tot això és culpa del govern municipal de Collboni que no actua davant la saturació i la sobrecàrrega de treball dels serveis socials", ha dit en un comunicat aquest dijous.
A més a més, ha demanat al consistori que informi amb "claredat" sobre les circumstàncies de les últimes defuncions, les mesures d'emergència activades durant l'episodi de fred i si els recursos disponibles han estat suficients i coordinats correctament.